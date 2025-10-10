Qui comandiamo noi siamo la mafia di Roma | così i fratelli Cobianchi volevano mettere le mani su Cortina

Il gip di Venezia riconosce l’aggravante mafiosa ai fratelli Leopoldo e Alvise Cobianchi, ultras laziali arrestati per rapina ed estorsione e accusati di aver imposto un racket nei locali di Cortina d’Ampezzo: puntavano anche agli appalti per le Olimpiadi invernali del 2026. "Abbiamo uno zio in Parlamento", avrebbero detto per ottenere favori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: comandiamo - siamo

A volte ritornano, rieccoci dopo una pausa dai social. Ma nel frattempo siamo stati fermi? Al nostro fitto protocollo di salute per tutelare i capelli prima, durante e dopo le vostre schiariture, abbiamo aggiunto un ulteriore step. Ma che dico step...si tratta di un'int - facebook.com Vai su Facebook

“Qui comandiamo noi, siamo la mafia di Roma”: così i fratelli Cobianchi volevano mettere le mani su Cortina - Il gip di Venezia riconosce l’aggravante mafiosa ai fratelli Leopoldo e Alvise Cobianchi, ultras laziali arrestati per rapina ed estorsione e accusati ... Secondo fanpage.it

Mafia a Roma, bombe e agguati: così i clan si sono spartiti le piazze dello spaccio - Gli echi delle parole del prefetto Giannini sono rintracciabili nelle cronache quotidiane e aiutano a comporre un puzzle, necessariamente parziale, delle organizzazioni criminali che si muovono su ... Come scrive roma.corriere.it