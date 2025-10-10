Questura di Avellino | oltre 80 provvedimenti per la sicurezza del territorio

Tempo di lettura: 3 minuti Nel l’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, ne i decors i mes i di agosto e settembre, il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 33 provvediment i di avviso orale e nr. 27 provvediment i di allontanament o con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia e, in particolare, per furti in abitazione, s paccio di sost anze stupefacenti e truffa. Ha alt resì adottato nr. 18 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, ai sensi dell ’ art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

