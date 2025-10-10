Questura di Avellino | oltre 80 provvedimenti per la sicurezza del territorio
Tempo di lettura: 3 minuti Nel l’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, ne i decors i mes i di agosto e settembre, il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 33 provvediment i di avviso orale e nr. 27 provvediment i di allontanament o con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia e, in particolare, per furti in abitazione, s paccio di sost anze stupefacenti e truffa. Ha alt resì adottato nr. 18 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, ai sensi dell ’ art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: questura - avellino
Modena-Avellino, blitz della Questura: titolare vende birra in vetro nonostante i divieti, scatta la multa
“Anch’io sono la Protezione Civile”, il tour della Questura di Avellino
La Questura di Avellino rinnova l’impegno: al via l’edizione 2025 del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”
Media Valle del Sabato TV. . In occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha reso omaggio al Primo Dirigente Antonio Ammaturo e all’agente scelto Pasquale Paola, caduti il 15 luglio 1982. Il Questor - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 100mila ad eventi Ancona, Questura 'garantita sicurezza' - Oltre 100mila gli arrivi tra Ancona e provincia per partecipare a eventi come concerti, festival, processioni, pellegrinaggi, sagre e palii. Lo riporta ansa.it