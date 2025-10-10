Quest’oggi, al centro sportivo di Castel Volturno, ci sarà un’amichevole congiunta: occasione per molti azzurri di mettersi in mostra. Manca poco più di una settimana al ritorno in campo del Napoli che, al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali, affronterà il Torino. Appuntamento che gli azzurri hanno già messo nel mirino e che stanno preparando a Castel Volturno, in attesa dei vari calciatori impegnati in giro per il mondo per le proprie rappresentative. Arrivano novità sul lavoro che si sta effettuando in queste ore, in casa Napoli: in particolare, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svela che quest’oggi ci sarà una seduta di amichevole congiunta contro l’ Avellino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Quest’oggi allenamento congiunto a Castel Volturno: quale sarà l’avversaria del Napoli