Quest’anno l’influenza sarà particolarmente aggressiva attesi 16 milioni di contagi Il picco tra novembre e dicembre | l’allarme di Pregliasco
La parola d’ordine è sempre quella: vaccinarsi. In vista, in questo caso, di una stagione influenzale che secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l’Università di Milano si prospetterà particolarmente virulenta: “Si tratta sempre di previsioni – ha dichiarato il virologo all ’Huffpost – ma se lo scenario appena visto in Australia si ripeterà anche in Italia i casi di influenza potrebbero raggiungere numeri simili se non superiori a quelli dello scorso anno con circa 15-16 milioni di contagi, con rischi soprattutto per i più fragili. Non dimentichiamo che l’influenza in Italia ogni anno miete circa 10 mila vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: quest - anno
Donne e motori, si accende il Biker Bikini Benefit: il via quest’anno lo darà l’inno di Mameli
Da quest'anno le tecniche di Pma sono entrate nei Livelli Essenziali di Assistenza. Nel concreto cosa ha portato questo alle coppie?
Materazzi: «Ecco le 4 più forti di quest’anno! Leoni-Inter, ci spero»
Carta del docente, da quest’anno anche ai supplenti brevi. Libri, cinema, teatri, mostre, musei: cosa si può acquistare di @alexcorlazzoli - X Vai su X
Tg1. . La musica con #Annalisa. Esce domani “Ma io sono fuoco”, il suo ultimo disco. Al centro c’è il tempo, da interpretare in senso circolare. E Sanremo? “Quest’anno non è nei piani”, dice. #Tg1 Caterina Proietti - facebook.com Vai su Facebook