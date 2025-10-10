Quest’anno l’influenza sarà particolarmente aggressiva attesi 16 milioni di contagi Il picco tra novembre e dicembre | l’allarme di Pregliasco

La parola d’ordine è sempre quella: vaccinarsi. In vista, in questo caso, di una stagione influenzale che secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l’Università di Milano si prospetterà particolarmente virulenta: “Si tratta sempre di previsioni – ha dichiarato il virologo all ’Huffpost – ma se lo scenario appena visto in Australia si ripeterà anche in Italia i casi di influenza potrebbero raggiungere numeri simili se non superiori a quelli dello scorso anno con circa 15-16 milioni di contagi, con rischi soprattutto per i più fragili. Non dimentichiamo che l’influenza in Italia ogni anno miete circa 10 mila vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

