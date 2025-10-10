Swatch non si ferma più. Dopo aver scatenato, nei giorni scorsi, l’ennesima caccia al MoonSwatch con code infinite fuori dai negozi, per i fan dell'orologio più hype di tutti i tempi, chiude la settimana con un altro colpo di genio: un nuovo modello del What If, quello dal quadrante quadrato, per intenderci, al grido di Swiss Made e Made in Italy – Fratelli di Pasta! Che cosa significa? Facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa il brand svizzero si era schierato contro i dazi di Trump lanciando un orologio contro i dazi americani al 39% imposti dall’amministrazione Trump sull’export di orologi dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questa volta Swatch ha fatto un orologio contro i dazi sulla pasta di Trump