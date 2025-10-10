Questa volta Swatch ha fatto un orologio contro i dazi sulla pasta di Trump
Swatch non si ferma più. Dopo aver scatenato, nei giorni scorsi, l’ennesima caccia al MoonSwatch con code infinite fuori dai negozi, per i fan dell'orologio più hype di tutti i tempi, chiude la settimana con un altro colpo di genio: un nuovo modello del What If, quello dal quadrante quadrato, per intenderci, al grido di Swiss Made e Made in Italy – Fratelli di Pasta! Che cosa significa? Facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa il brand svizzero si era schierato contro i dazi di Trump lanciando un orologio contro i dazi americani al 39% imposti dall’amministrazione Trump sull’export di orologi dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: volta - swatch
Sul campo sin da 1968, con l'agenzia fondata insieme a Pietro Gagliardi, ha scolpito l'immaginario non solo italiano a suon di claim. Tra i clienti Fiat, Sanpaolo, Swatch, Giovanni Rana e Telethon. Ora vive a Bosia, nelle Langhe - facebook.com Vai su Facebook
Swatch Neon Collection: il ritorno dell’energia anni ’80/’90 - La Swatch Neon Collection è già disponibile online e in boutique. Come scrive quotidianomotori.com
Swatch lancia 6 nuovi orologi vintage a un prezzo davvero accessibile - Per combattere il grigiore dell'autunno, Swatch lancia una nuova collezione di 6 orologi retrò dai colori neon, con prezzi che vanno dai 75 ai 160 euro ... Riporta gqitalia.it