Questa lama te la ficco in gola e poi i biglietti di morte | la parabola del figlio del critico Rebuzzini dallo stalking al carcere

MILANO – Gli appostamenti sotto casa. Le minacce di morte, anche con un coltello: “Forse non hai capito che la lama te la ficco in gola! E uso quella da 10 centimetri, che tanto basta, visto che sei un nano di 20 centimetri. vai con questo a fare denuncia, figlio di p. infame”. Le aggressioni fisiche, in via Sammartini e in viale Lunigiana, e i traumi alla testa e al naso. Le ingiurie in strada, in una zona in cui entrambi vivono: “drogato”, “alcolizzato”, “figlio di p.”. L’escalation di atti persecutori, iniziata nel novembre 2023, ha spinto un trentacinquenne a rivolgersi alla polizia tre settimane fa per denunciare il quarantaquattrenne Filippo Rebuzzini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

