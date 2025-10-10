Quel giardino che cresce in modo spontaneo per contrastare l' urbanizzazione

Monzatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vedendolo si è portati a pensare che sia uno spazio verde lasciato a se stesso. Si tratta in verità di uno spazio verde in cui la vegetazione viene lasciata crescere in modo spontaneo, così da favorire la presenza d'insetti impollinatori,  api soprattutto, fondamentali per l'equilibrio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quel - giardino

“Togli via quel gazebo dal tuo giardino”: pazzesco, ma tutto vero, può costringere il vicino a smantellarlo se ti infastidisce i Hai pure diritto al risarcimento

Cerca Video su questo argomento: Quel Giardino Cresce Modo