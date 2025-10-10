Quel giardino che cresce in modo spontaneo per contrastare l' urbanizzazione
Vedendolo si è portati a pensare che sia uno spazio verde lasciato a se stesso. Si tratta in verità di uno spazio verde in cui la vegetazione viene lasciata crescere in modo spontaneo, così da favorire la presenza d'insetti impollinatori, api soprattutto, fondamentali per l'equilibrio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: quel - giardino
“Togli via quel gazebo dal tuo giardino”: pazzesco, ma tutto vero, può costringere il vicino a smantellarlo se ti infastidisce i Hai pure diritto al risarcimento
In or out? Both È arrivato quel momento dell’anno in cui qualcuno vuole ancora stare fuori, e qualcun altro non vede l’ora di stare all'interno Da Vasame tutto vale: giardino esterno o ben due sale interne accoglienti. #vasame #vasameancora #bistrot #va - facebook.com Vai su Facebook