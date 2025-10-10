Quel ‘come va?’ che chiede verità | il nuovo singolo di SHAKYA

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ça va?” non è solo un saluto: con il nuovo singolo di SHAKYA, prodotto da EGIUANN e presentato da AMEKASA, quel gesto quotidiano diventa specchio delle nostre emozioni taciute. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming, il brano intreccia ironia e malinconia per trasformare una domanda di rito in un invito sincero a fermarsi e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

quel 8216come va8217 che chiede verit224 il nuovo singolo di shakya

© Sbircialanotizia.it - Quel ‘come va?’ che chiede verità: il nuovo singolo di SHAKYA

In questa notizia si parla di: quel - chiede

Calciomercato Juve, la Roma prova a sfruttare la situazione di stallo che sussiste tra quel giocatore e i bianconeri in fase di rinnovo: Madama, però, chiede tanto per lui! Tutte le carte in tavola

Cerca Video su questo argomento: Quel 8216come Va8217 Chiede