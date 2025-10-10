Quattro operai agricoli forestali trasferiti da Livorno a Valpiana la Cgil | Smantellamento inaccettabile per il territorio
Quattro operai agricoli forestali attivi sul territorio della provincia di Livorno a partire dallo scorso 15 settembre hanno ricevuto l’ordine di servizio di lavorare nella frazione di Valpiana, nel comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto. A denunciare l'accaduto è il segretario. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
