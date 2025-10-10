Quattro lettere in comune ed è caos | in Scozia un gruppo di romani si registra al censimento come rom
Un equivoco linguistico ha trasformato l’ultimo censimento scozzese in un caso. Circa 1200 persone nate a Roma hanno erroneamente indicato di appartenere all’etnia Rom, creando un pasticcio statistico che ha richiesto correzioni e sollevato dibattiti sulla rappresentazione delle minoranze etniche. La radice del problema risiede in una coincidenza linguistica apparentemente innocua: in inglese, il termine “Roma” (inteso come città) si scrive esattamente come “Roma”, che identifica il gruppo etnico di origine asiatica meridionale migrato in Europa durante il Medioevo. Nel modulo del censimento, la casella dedicata all’etnia Rom è apparsa quindi identica al nome della capitale italiana, generando confusione tra chi è nato nella Città Eterna. 🔗 Leggi su Cultweb.it
