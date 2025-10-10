Quattro lettere in comune ed è caos | in Scozia un gruppo di romani si registra al censimento come rom

Cultweb.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un equivoco linguistico ha trasformato l’ultimo censimento scozzese in un caso. Circa 1200 persone nate a Roma hanno erroneamente indicato di appartenere all’etnia Rom, creando un pasticcio statistico che ha richiesto correzioni e sollevato dibattiti sulla rappresentazione delle minoranze etniche. La radice del problema risiede in una coincidenza linguistica apparentemente innocua: in inglese, il termine “Roma” (inteso come città) si scrive esattamente come “Roma”, che identifica il gruppo etnico di origine asiatica meridionale migrato in Europa durante il Medioevo. Nel modulo del censimento, la casella dedicata all’etnia Rom è apparsa quindi identica al nome della capitale italiana, generando confusione tra chi è nato nella Città Eterna. 🔗 Leggi su Cultweb.it

quattro lettere in comune ed 232 caos in scozia un gruppo di romani si registra al censimento come rom

© Cultweb.it - Quattro lettere in comune ed è caos: in Scozia un gruppo di romani si registra al censimento come rom

In questa notizia si parla di: quattro - lettere

Le quattro lettere di scuse di Lorena Venier dopo aver fatto a pezzi il figlio. Cosa dicevano le due donne a chi chiedeva dove fosse Alessandro

Quattro furbetti del cartellino stanati al Comune di Cimitile - In ufficio non andavano affatto o, se andavano, spesso stavano in giro per l'intera giornata lavorativa. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Lettere Comune 232