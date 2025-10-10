Quattro film due serie tv e un documentario da vedere su Prime Video questo weekend 10-12 ottobre

Se state cercando consigli per decidere cosa guardare su Prime Video questo weekend, sappiate che per nessuna ragione potete perdervi Roast in Peace: e il resto scompare, direbbe una delle celebrità “roastate” dai comici scelti da Michela Giraud. Solo quando avrete visto i 6 episodi di R.I.P. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: quattro - film

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, tutti gli easter eggs del film!

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la spiegazione del finale del film Marvel

I cameo confermati nel film Marvel dovrebbero soddisfare i fan nostalgici de I Fantastici Quattro

Si è chiusa a Pesaro la terza edizione di Incanto Film Festival 2025, quattro giorni dedicati al cinema emergente con oltre 60 proiezioni e una grande partecipazione di pubblico. Un festival che ha saputo unire cultura e comunità, portando a Pesaro ospiti - facebook.com Vai su Facebook

“Io ho fatto quattro film con Bernardo, anche se avrei voluto farli tutti”: Stefania Sandrelli racconta #Bertolucci nel documentario dedicato al grande regista. "La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione" è su #RaiPlay. @raidocum - X Vai su X

La ricetta della felicità, le location dove è stata girata la serie tv - Marta e Susanna sono le protagoniste della nuova serie Rai trasmessa in prima serata per quattro appuntamenti ogni giovedì ... Secondo tg24.sky.it

«Peaky Blinders», oltre al film arrivano due nuove serie tv - Dietro questi due nuovi progetti di Netflix e Bbc torna il creatore della serie originale Steven Knight assieme a Cillian Murphy, produttore esecutivo dei due nuovi show ... Riporta msn.com