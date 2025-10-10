Quattro auto date alle fiamme Notte di paura caccia ai vandali

Nottata di fuoco e paura, tra i residenti, quella tra mercoledì e giovedì a Granarolo. Verso le 3.30 del mattino, infatti, nella centrale e residenziale via della Solidarietà ignoti hanno dato fuoco ad alcune macchine parcheggiate negli appositi stalli. Sono state quattro le auto incendiate e, per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto. A dare l’allarme alcuni residenti che sono stati svegliati dalla puzza di bruciato. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con varie squadre. I pompieri hanno estinto i roghi prima che le fiamme lambissero le altre auto, ma anche le palazzine della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

