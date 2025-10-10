Quattordici auto rubate e cannibalizzate sono state rinvenute nelle campagne fra Andria Canosa di Puglia Corato e Trani Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nel corso di un’operazione di ricognizione aerea finalizzata al controllo del territorio, i militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari hanno individuato 14 autovetture rubate, nascoste nelle campagne tra Trani, Corato, Andria e Canosa di Puglia. Le auto sono state localizzate grazie alle missioni di sorveglianza condotte con un mezzo aereo in dotazione alla Sezione Aerea di Bari. Undici veicoli sono stati rinvenuti completamente smontati e privi di targhe, mentre altri tre presentavano ancora la targa ma erano già parzialmente cannibalizzati, con diversi componenti asportati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Quattordici auto rubate e cannibalizzate sono state rinvenute nelle campagne fra Andria, Canosa di Puglia, Corato e Trani Guardia di finanza

In questa notizia si parla di: quattordici - auto

A Roma si ferma l’auto del Papa: Leone XIV passa subito alla vettura di scorta - facebook.com Vai su Facebook

Furti di auto in Puglia, nelle campagne scoperte 14 carcasse di vetture rubate e cannibalizzate - I militari del Reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari hanno individuato 14 autovetture rubate, nascoste nelle campagne tra Trani, Corato, Andria e Canosa di Puglia. Lo riporta msn.com

Cerignola, ritrovate auto rubate e cannibalizzate nelle campagne - Dodici auto rubate e cannibalizzate, di cui una data alle fiamme, sono state trovate in due punti diversi nelle campagne di Cerignola nel Foggiano. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive