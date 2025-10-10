quarto grado focus sui casi poggi e resinovich

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in diretta questa sera, venerdì 10 ottobre, alle 21.30 su Rete 4, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di VideoNews dedicato alla cronaca nera. Anticipazioni e ospiti del 10 ottobre 2025. Questa sera Quarto Grado torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Gli inquirenti continuano a indagare per capire se qualcuno abbia pagato per ottenere l’archiviazione delle accuse mosse nei suoi confronti. Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita in un bosco a Trieste il 5 gennaio 2022. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

