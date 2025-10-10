Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 10 ottobre 2025
. Questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Gli inquirenti continuano a indagare per capire se qualcuno ha pagato per ottenere l’archiviazione delle accuse mosse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Tpi.it
