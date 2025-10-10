Quarto Grado anticipazioni 10 ottobre | ultime novità sui casi Garlasco e Resinovich stasera su Retequattro

Indagini su Garlasco e Trieste al centro della puntata di stasera su Retequattro. Per l'omicidio di Chiara Poggi al vaglio l'ipotesi di pressioni per l'archiviazione di Sempio, per Liliana Resinovich attese nuove analisi sui sacchi che avvolgevano il corpo. Quarto Grado torna questa sera, venerdì 10 ottobre alle 21.30 su Retequattro, con una puntata a forte taglio d'inchiesta come sempre condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In primo piano ci sono i nuovi sviluppi sui due delitti al centro dell'attenzione nelle ultime settimane, quello di Chiara Poggi a Garlasco e il caso di Trieste legato alla morte di Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

