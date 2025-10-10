Quarantesima edizione della festa del Porcu meu | a Muro Leccese l' evento dal 17 al 19 ottobre

10 ott 2025

Muro Leccese si prepara a celebrare la 40ª edizione della Festa del “Porcu Meu”, un evento che da quattro decenni unisce gusto, musica e tradizione in un appuntamento imperdibile per il Salento. Dal 17 al 19 ottobre, il paese si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, con un programma ricco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

