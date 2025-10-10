Quarantesima edizione della festa del Porcu meu | a Muro Leccese l' evento dal 17 al 19 ottobre
Muro Leccese si prepara a celebrare la 40ª edizione della Festa del “Porcu Meu”, un evento che da quattro decenni unisce gusto, musica e tradizione in un appuntamento imperdibile per il Salento. Dal 17 al 19 ottobre, il paese si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, con un programma ricco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: quarantesima - edizione
Equitazione, Coppa degli Assi: giovedì al via la quarantesima edizione
La Coppa degli Assi va a una donna: vince la quarantesima edizione una studentessa barese di 22 anni
“Viva il lupo”, di Angelo Carotenuto è il libro vincitore del Premio Letterario Giuseppe Dessì, giunto quest’anno alla quarantesima edizione. https://www.fondazionedessi.it/ In gara per l’assegnazione del riconoscimento, c’erano anche Laura Imai Messina, con - facebook.com Vai su Facebook
La Coppa degli Assi va a una donna: vince la quarantesima edizione una studentessa barese di 22 anni https://ift.tt/Zuzd7bH - X Vai su X
Quarantesima edizione della festa del “Porcu meu”: a Muro Leccese l'evento dal 17 al 19 ottobre - Muro Leccese si prepara a celebrare la 40ª edizione della Festa del “Porcu Meu”, un evento che da quattro decenni unisce gusto, musica e tradizione in un appuntamento imperdibile per il Salento. Si legge su lecceprima.it