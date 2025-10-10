Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 10 Ottobre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 34,04 euroMWh, che corrisponde a circa 0,323 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il PSV ha mostrato una moderata tendenza al rialzo, dopo una fase di relativa stabilità e lievi oscillazioni. Dal minimo di 30,16 euroMWh (0,282 euroSmc) registrato il 5 Ottobre 2025, il prezzo è risalito progressivamente, superando nuovamente la soglia dei 34 euroMWh. Questa dinamica riflette una certa volatilità tipica del periodo autunnale, in cui le aspettative sulla domanda invernale iniziano a influenzare le quotazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

