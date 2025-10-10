Quanto sarebbe utile una vera scuola di Educazione Continua in Medicina?

Sono stato fortunato. Ho iniziato la mia carriera professionale nel lontano 1981 in uno ospedale pubblico non universitario. Devo molto al mio primario di allora, il dottor Giovanni Agugini, e al suo aiuto, il dottor Pietro Bruttini, con il quale ho condiviso tutto il mio percorso. Mi sono allontanato subito dall’ambito universitario che non mi dava nulla. Memorabile il fatto di aver protestato con il professore della scuola di specializzazione di Pavia che era muto e sorso alle mie richieste di “imparare”. Per quel motivo la mia specializzazione è durata un anno in più. Sono stato fortunato ad aver lavorato molto perché ho imparato tanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

