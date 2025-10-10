Quanto costerà alle banche la rivoluzione dell’euro digitale

Euro digitale, è tempo di fare due conti. Mentre il mondo, o parte di esso, corre veloce verso le stablecoin (qualcuno, come la Russia è pronto anche ad abbracciare la causa delle criptovalute, forse più per necessità che per scelta ), l’Europa mattoncino dopo mattoncino costruisce la sua personalissima rivoluzione dei pagamenti. E le banche sono ovviamente la cinghia di trasmissione dell’intero meccanismo, chiamate a settare i propri sistemi di pagamento alla nuova moneta emessa da Francoforte. La realizzazione dell’euro digitale costerebbe agli istituti europei una cifra co presa “in una forchetta fra i quattro miliardi di euro e i 5,77 miliardi totali, cioè fra un miliardo e 1,44 miliardi l’anno in un periodo di quattro anni”. 🔗 Leggi su Formiche.net

