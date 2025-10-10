Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 10 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,120 €kWh (120,23 €MWh), in lieve crescita rispetto ai mesi precedenti. Per chi sceglie il mercato libero, il prezzo finale dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili, spesso legate proprio all’andamento del PUN. È importante ricordare che al prezzo base vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che incidono in modo significativo sulla bolletta finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: costa - oggi
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 23 Luglio 2025
Nostalgia canaglia. Case, pizza e caffè, quanto costa oggi la città degli anni ‘90
La Delegazione FAI della Costa Jonica è stata ospite oggi dell’incontro con il FAI Giovani “Custodire Bellezza” presso l’edificio per uffici a Casamassima progettato nel 1993-94 da Aldo Rossi come sede della banca CariPuglia, attuale sede della LUM. Già il lu - facebook.com Vai su Facebook