Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 10 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,120 €kWh (120,23 €MWh), in lieve crescita rispetto ai mesi precedenti. Per chi sceglie il mercato libero, il prezzo finale dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili, spesso legate proprio all’andamento del PUN. È importante ricordare che al prezzo base vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che incidono in modo significativo sulla bolletta finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

