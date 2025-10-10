Quante uova si possono mangiare a settimana? I consigli dell’esperto

Le uova fanno parte di quella classe di alimenti che si trova spesso al centro di dibattiti nutrizionali, poiché da una parte sono ricche di proteine, colina e vitamine del gruppo B, dall’altra contengono significative quantità di colesterolo. Per questo motivo sono state da sempre additate come responsabili di squilibri del profilo lipidico e sono tra i primi alimenti esclusi o limitati in caso di colesterolo alto nel sangue. Ma quindi quante uova si possono mangiare a settimana in sicurezza? Come deve comportarsi chi ha disturbi cardiovascolari e metabolici? In questo articolo analizzeremo le evidenze scientifiche più recenti presenti in letteratura, fornendo delle linee guida utili per includere le uova all’interno della propria dieta senza doversi preoccupare di aumentare i propri livelli di colesterolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

