Quando si accendono i termosifoni a Roma le nuove date e le regole del 2025
Arrivano i primi giorni freddi anche a Roma e torna la domanda su quando e per quanto accendere i termosifoni in casa e negli uffici. Dopo due inverni di restrizioni energetiche, tornano nel 2025 le regole ordinarie del DPR 742013, il decreto che stabilisce i periodi di ore massime di accensione del riscaldamento per ciascuna zona climatica. La stagione termica 2025-2026 non prevede più riduzioni straordinarie né limiti aggiuntivi, quindi le famiglie romane potranno accendere i termosifoni seguendo il calendario previsto per la zona C, con eventuali deroghe solo in caso di freddo eccezionale. A Roma la stagione invernale 2025-2026 segna un ritorno alla normalità e i termosifoni potranno accendersi dal 15 novembre 2025 al 31 marzo 2026, per un massimo di 10 ore giornaliere e una temperatura interna non superiore ai 20 °C. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Riscaldamento 2025 a Firenze e in Toscana: quando si accendono i termosifoni, date e regole
Riscaldamento a Milano: quando si accendono i termosifoni e nuove regole
Quando si accendono i termosifoni a Chieti? Tutte le date e le fasce orarie per ogni zona climatica
