Quando l’industria ha il cuore verde Flowserve adotta 400mila api L’azienda diventa un’oasi ecologica

L’azienda è conosciuta a livello internazionale per la produzione e assistenza post vendita di pompe idrauliche e altri sistemi di controllo dei fluidi. Per tutti i brianzoli, però, ora è anche simbolo del rispetto per l’ambiente. In collaborazione con Beeway, infatti, Flowserve ha deciso di installare nel perimetro della sede di via Rossini sette arnie per un totale di 400mila api. Una collaborazione in linea con il modello ispirato a ApisRam, programma promosso dall’Unione Europea. Le ragioni che hanno spinto ad aderire a questo progetto sono semplici: le api hanno un raggio d’azione che va dai tre ai cinque chilometri dall’alveare, favorendo l’ impollinazione e lo sviluppo della vegetazione e delle fioriture spontanee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

