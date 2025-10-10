Quando lavorare di più fa scendere la pensione | il principio della neutralizzazione
Può accadere che, dopo una vita di lavoro, versare ancora contributi finisca per ridurre la pensione invece di aumentarla? Sì, nel sistema previdenziale italiano può succedere. È l’effetto di un meccanismo legato al calcolo retributivo dell’assegno, dove la media degli stipendi degli ultimi anni di carriera può giocare un ruolo determinante. Quando le retribuzioni si abbassano — magari per un part-time, un cambio di ruolo o una scelta personale — la media scende e con essa anche l’importo della pensione. Per evitare questo paradosso, la Corte Costituzionale ha introdotto un principio che tutela i lavoratori: la cosiddetta “neutralizzazione” dei contributi penalizzanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
? #EbrimaDarboe: «Credo in questa squadra, sono fiducioso, i risultati arriveranno. Dobbiamo continuare a lavorare con il massimo impegno. Con la Samp sarà una sfida interessante; non vedo l'ora di scendere in campo al San Nicola» https://tinyurl.c - X Vai su X
È sempre bello correre in un posto spettacolare come Misano! Prima di partire per il tour asiatico, continuiamo a lavorare e a mantenere il nostro trend positivo. Pronti a scendere in pista domani! ———————————— It always nice to race in such a - facebook.com Vai su Facebook