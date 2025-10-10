In meno di quarant’anni la sinistra è stata sconfitta due volte dalla storia. La prima volta fu nel 1989 quando crollò il muro di Berlino e la chiesa in terra del comunismo finì sotto le macerie; la seconda volta è arrivata l’8 ottobre del 2025, con il grande bagliore della Casa Bianca, Donald Trump gli è esploso in faccia come una supernova, incenerendo tutta la retorica sulla “Palestina libera dal fiume al mare”. Il suo ciuffo se lo sogneranno per il resto dei loro giorni, come un incubo notturno. Sì, nella migliore tradizione di Libero, in attesa della liberazione degli ostaggi, intanto brindiamo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quando la verità dei fatti scoppia in faccia al circoletto