quando la lingua ti frena la carriera

Negli ultimi anni ci si interroga molto sull’importanza di saper parlare bene l’inglese per un wrestler WWE. Ciò soprattutto perché è in forte aumento il numero di lottatori “stranieri” implementati nei roster principali. E se, fino all’anno scorso, la conoscenza della lingua inglese poteva risultare marginale, oggi, con l’acquisizione della Triple AAA da parte di TKO, il problema del saper fare un buon promo comprensibile agli americani diventa quantomai urgente. Ma conoscere bene l’inglese, ed essere intelligibile si fan quando lo si parla, può addirittura compromettere la carriera di un wrestler? A tratti si, a tratti no. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

