Quando la cultura crea turismo A Lubec il rapporto di Federculture | Lucca esempio per l’Italia intera

di Giulia Prete LUCCA La seconda giornata di Lubec si è aperta con la presentazione del Rapporto Annuale Federculture dedicato al tema "Il turismo culturale in Italia". Il Rapporto, che fotografa lo stato della cultura italiana tra sfide digitali, economiche e sociali, è stato illustrato da Francesco Spano e Alberto Bonisoli di Federculture, insieme al sindaco Pardini e al presidente di Promo PA Gaetano Scognamiglio. Bonisoli ha ricordato come, studiando la Toscana, Federculture abbia individuato in Lucca "un punto di ripartenza", un laboratorio culturale costante. Inoltre, è stato annunciato che d’ora in avanti il Rapporto per l’Italia centrale verrà presentato ogni anno a Lucca, grazie al sostegno del Comune e alla collaborazione con Promo PA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

