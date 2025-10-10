Quando inizia la vaccinazione antinfluenzale 2025 in Emilia-Romagna | tutte le informazioni utili
Bologna, 10 ottobre 2025 – Da lunedì 13 ottobre in tutte le Ausl dell’Emilia-Romagna sarà possibile vaccinarsi contro i virus influenzali, tra cui il Covid-19 per chi vuole. Prende così ufficialmente il via la campagna per proteggere tutta la popolazione dalle ondate influenzali che iniziano a farsi sentire ogni anno a partire dall’autunno. I principali sintomi li conosciamo bene tutti: raffreddore, spesso con faringiti associate, febbre e può venir fuori qualche gastroenterite. Pare che picco quest’anno arrivi tra fine 2025 e inizio 2026, ma intanto c’è ancora il Covid che gira ed è bene premunirsi contro l’infezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
