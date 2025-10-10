Quando il silenzio parla più della voce!

Due storie distanti geograficamente ma terribilmente vicine per la loro crudeltà, il loro mistero, e per il bisogno urgente di capire. Da Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria, arriva la vicenda di una giovane madre di 25 anni accusata di infanticidio: due neonati appena nati, soffocati e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: silenzio - parla

“Silenzio, non si può dire”. Si parla di Garlasco e viene fuori il dettaglio mai svelato su Chiara Poggi

Blanco, il dolce messaggio ai fan dopo il silenzio. E parla del nuovo disco

Pin, parla la moglie Gloria: “Silenzio e amore per Celeste. Merita rispetto”

Davanti alla diga del #Vajont, il silenzio parla più di mille parole. È una ferita che il tempo non cancella, che insegna anzi il valore della #memoria, del rispetto e della responsabilità verso la vita e la terra che abitiamo. Un pensiero di vicinanza a chi porta anco - facebook.com Vai su Facebook

Nothing Ear (3), silenzio parla il Super Mic http://dlvr.it/TN8Zy3 - X Vai su X

“La voce del Silenzio”: l’installazione di Nino Abbate commuove il pubblico - Un profondo momento di arte e riflessione ha emozionato il pubblico del Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto, nella frazione di Gala, dove è stata inaugurata la nuova installazione... Da 24live.it

CONCORSO â‚¬ËœIL VOLO DI PEGASOâ€‘¬ PER DAR VOCE AL SILENZIO - â‚¬ËœIl Volo di Pegasoâ€‘¬ , il concorso artistico letterario â‚¬ËœRaccontare le malattie rare: parole e immaginiâ€‘¬ promosso dal Centro Nazionale Malattie Rare, è giunto alla terza edizione. Lo riporta disabili.com