Quando il mal d’autunno colpisce i bambini | cos’è e come affrontarlo

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’autunno, alcuni bambini possono manifestare stanchezza, irritabilità e malinconia: è il cosiddetto mal d’autunno, o autumn blues. Una condizione legata al cambio di stagione, al ritorno alla scuola e alla riduzione delle ore di luce, che può influenzare l’umore e l’energia dei più piccoli ma che, con qualche accorgimento, può essere affrontata serenamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

