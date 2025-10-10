Qualificazioni mondiali nel caos | la Guinea Equatoriale non si presenta in campo sospeso il CT

La sfida tra Malawi e Guinea Equatoriale per le qualificazioni mondiali in programma giovedì 9 ottobre non si è mai disputata per il rifiuto dei giocatori guineani nell'affrontare il viaggio aereo rimandato a ridosso della partita. La FIFA e la CAF sono pronte alla sconfitta a tavolino ma a pagare è stato già il CT, licenziato in tronco dalla propria federazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it