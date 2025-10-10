Qualificazioni Europei U21 2027 | la classifica del girone dell’Italia Sfida a due con la Polonia?

Oasport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E sono tre. La Nazionale italiana U21 ha ottenuto la terza vittoria in altrettante partite nel Gruppo E di qualificazione agli Europei 2027 di categoria. Dopo le non convincente vittorie contro Montenegro e Macedonia del Nord, la formazione di Silvio Baldini ha saputo esaltarsi questa sera al “Dino Manuzzi” di Cesena, rifilando un poker di reti alla Svezia. Una prestazione sugli scudi degli azzurrini, a segno con Niccolò Pisilli (doppietta), Francesco Camarda e Tommaso Berti (rigore). Un 4-0 che ci voleva per il morale della squadra che il 14 ottobre giocherà contro il fanalino di coda del raggruppamento, l’Armenia, puntando a incamerare altri tre punti e se possibile migliorare ulteriormente la differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it

qualificazioni europei u21 2027 la classifica del girone dell8217italia sfida a due con la polonia

© Oasport.it - Qualificazioni Europei U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Sfida a due con la Polonia?

In questa notizia si parla di: qualificazioni - europei

Tiro a volo, Tammaro Cassandro al comando dopo 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet agli Europei

Tiro a segno, le qualificazioni di moving target aprono gli Europei

Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei: debutta Camarda

qualificazioni europei u21 2027Dove vedere in tv Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streaming - Gli azzurrini affronteranno il terzo impegno della fase a gironi delle ... Riporta oasport.it

qualificazioni europei u21 2027Silvio Baldini ammette: “Il ‘cucchiaio’ sul rigore lo odio, ma ho detto ai ragazzi di sentirsi liberi” - Una bella Italia U21 al "Dino Manuzzi" di Cesena nel terzo match delle qualificazioni agli Europei 2027 di categoria. Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Qualificazioni Europei U21 2027