Qualificazioni Europei U21 2027 | la classifica del girone dell’Italia Sfida a due con la Polonia?
E sono tre. La Nazionale italiana U21 ha ottenuto la terza vittoria in altrettante partite nel Gruppo E di qualificazione agli Europei 2027 di categoria. Dopo le non convincente vittorie contro Montenegro e Macedonia del Nord, la formazione di Silvio Baldini ha saputo esaltarsi questa sera al “Dino Manuzzi” di Cesena, rifilando un poker di reti alla Svezia. Una prestazione sugli scudi degli azzurrini, a segno con Niccolò Pisilli (doppietta), Francesco Camarda e Tommaso Berti (rigore). Un 4-0 che ci voleva per il morale della squadra che il 14 ottobre giocherà contro il fanalino di coda del raggruppamento, l’Armenia, puntando a incamerare altri tre punti e se possibile migliorare ulteriormente la differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it
