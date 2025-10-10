Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | la classifica del girone dell’Italia Scontro diretto con la Svezia
L’ Italia proseguirà allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro la Svezia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, inseriti nel Girone E, nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.15, proveranno a dare continuità alle vittorie di misura contro Montenegro e Macedonia del Nord. Gli azzurrini sono a punteggio pieno, anche se la differenza reti al momento premia la Polonia, a quota 6 come l’Italia dopo i successi con Macedonia del Nord ed Armenia, mentre seguono con 3 punti Montenegro e Svezia, con i montenegrini che hanno vinto lo scontro diretto, infine sono ferme al palo Macedonia del Nord ed Armenia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: qualificazioni - europei
Tiro a volo, Tammaro Cassandro al comando dopo 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet agli Europei
Tiro a segno, le qualificazioni di moving target aprono gli Europei
Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei: debutta Camarda
Francesco Camarda è stato convocato in Nazionale Under 21 in occasione delle gare Italia – Svezia (10/10) e Italia – Armenia (14/10) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei. - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Europei U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. La Svezia perde punti - - X Vai su X
Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Scontro diretto con la Svezia - L'Italia proseguirà allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro la Svezia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli ... oasport.it scrive
Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, tv, programma, streaming - Gli azzurrini affronteranno il terzo impegno della fase a gironi delle ... Lo riporta oasport.it