L’ Italia proseguirà allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro la Svezia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, inseriti nel Girone E, nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.15, proveranno a dare continuità alle vittorie di misura contro Montenegro e Macedonia del Nord. Gli azzurrini sono a punteggio pieno, anche se la differenza reti al momento premia la Polonia, a quota 6 come l’Italia dopo i successi con Macedonia del Nord ed Armenia, mentre seguono con 3 punti Montenegro e Svezia, con i montenegrini che hanno vinto lo scontro diretto, infine sono ferme al palo Macedonia del Nord ed Armenia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Scontro diretto con la Svezia