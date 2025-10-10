Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | la classifica del girone dell’Italia Scontro diretto con la Svezia

L’ Italia  proseguirà allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro la Svezia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, inseriti nel Girone E, nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.15, proveranno a dare continuità alle vittorie di misura contro Montenegro e Macedonia del Nord. Gli azzurrini sono a punteggio pieno, anche se la differenza reti al momento premia la Polonia, a quota 6 come l’Italia dopo i successi con Macedonia del Nord ed Armenia, mentre seguono con 3 punti Montenegro e Svezia, con i montenegrini che hanno vinto lo scontro diretto, infine sono ferme al palo Macedonia del Nord ed Armenia. 🔗 Leggi su Oasport.it

