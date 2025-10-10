Qualificazioni ai Mondiali 2026 Italia-Israele ad altissimo grado di rischio

Udine, 10 ottobre 2025 – Considerato ” l’altissimo grado di rischio ”, attribuito dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del dipartimento di Ps alla partita Italia-Israele, che si giocherà martedì 14 ottobre a Udine alle 20.45, e il corteo per la Palestina annunciato per il pomeriggio della stessa giornata, il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha adottato una serie di provvedimenti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. L’osservatorio aveva evidenziato infatti ” la necessità di un adeguato rafforzamento delle misure di sicurezza ”. I divieti. Sarà quindi vietata la vendita, la somministrazione e il consumo di prodotti in contenitori in vetro o altri materiali che potrebbero essere utilizzati come oggetti atti a offendere nella zona del corteo e nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it