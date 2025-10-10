Qualiano | Sotto casa minaccia di uccidere i suoi genitori Carabinieri arrestano 18enne
A Qualiano i Carabinieri arrestano un 18enne per violazione del divieto di avvicinamento, minacce ai genitori e resistenza a pubblico ufficiale.. E’ notte fonda a Qualiano e i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano intervengono in un appartamento del posto. La richiesta di aiuto al 112 arriva direttamente da un uomo e sua moglie. Il loro figlio, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, è sotto casa e minaccia di ucciderli. Ha 18 anni ma la voglia insaziabile di drogarsi ha preso il sopravvento su tutto. I genitori sono stremati e lo hanno già denunciato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
