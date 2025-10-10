Qualiano 18enne minaccia di morte i genitori | arrestato
Il 18enne di Qualiano è stato bloccato a notte fonda dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. E’ stato arrestato dai carabinieri per avere minacciato di uccidere i suoi genitori, il 18enne di Qualiano, bloccato a notte fonda dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. La richiesta di aiuto al 112 . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: qualiano - 18enne
Rapina finisce nel sangue, 18enne di Qualiano accoltellato ai Quartieri Spagnoli
Qualiano: Sotto casa minaccia di uccidere i suoi genitori. Carabinieri arrestano 18enne
Qualiano, 18enne in crisi di astinenza da droga minaccia i genitori di morte: arrestato
NanoTV. . #Napoli - 18enne accoltellato durante una rapina in strada: caccia agli aggressori armati. Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Minaccia di morte i genitori, 18enne arrestato nel Napoletano - E' stato arrestato dai carabinieri per avere minacciato di uccidere i suoi genitori, il 18enne di Qualiano, bloccato a notte fonda dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. Scrive ansa.it
Minaccia i genitori sotto casa: arrestato 18enne in crisi di astinenza - Notte di tensione a Qualiano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti per fermare un giovane Minaccia i genitori sotto casa: arrestato 18e ... Secondo marigliano.net