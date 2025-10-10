In crisi di astinenza da droga, minaccia i genitori di morte e viene arrestato. È notte fonda a Qualiano e i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano intervengono in un appartamento del posto. La richiesta di aiuto al 112 arriva direttamente da un uomo e sua moglie. Qualiano, 18enne in crisi di astinenza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Qualiano, 18enne in crisi di astinenza da droga minaccia i genitori di morte: arrestato