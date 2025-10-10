Quali giornali prendono i fondi pubblici per l'editoria e chi ne riceve di più
Il governo ha pubblicato l'elenco di tutti giornali che ricevono contributi pubblici per l'editoria. I soldi vanno alle testate locali, in lingua straniera, oppure tecnicamente indipendenti: ai primi posti ci sono Dolomiten, Famiglia Cristiana e Avvenire. C'è anche un fondo a parte che, invece, viene erogato anche alle grosse testate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giornali - prendono
?CARTA, GIORNALI E SCOTCH DI CARTA : E IL PENSIERO PRENDE FORMA? ‘La capacità di provare ancora stupore è essenziale nel processo della creatività.’ (Donald Winnicott) ?Lo sguardo è ascolto. Il fare è ricerca. L’opera è relazione. Oggi - facebook.com Vai su Facebook