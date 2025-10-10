Quale futuro per i mari della Palestina? Scrive Caffio
Le recenti vicende del blocco navale avanti a Gaza in cui è stata coinvolta la Gaza Sumud Flotilla (Gsf) hanno evidenziato la complessa situazione degli spazi marittimi di riferimento. Si è parlato di acque territoriali di 12 mg. come limite che la Gsf avrebbe potuto superare esercitando il passaggio inoffensivo. E così si è rimarcato che in alto mare la libertà di navigazione non avrebbe potuto essere ristretta. Se questo è vero, bisogna considerare che un altro regime si sovrappone a quello del Diritto del mare. Il Diritto dei conflitti armati sul mare prevede infatti la possibilità per un belligerante (nella specie Israele) di istituire un blocco navale avanti alle coste dell’avversario (nella specie, Palestina ed Hamas) che i mercantili di qualsiasi bandiera devono rispettare. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: futuro - mari
Ecco l’Ancona tra passato e futuro. In mostra gli scatti di spiagge e mari
Auguri a Maria ed Andrea che cominciano a pianificare il futuro. Una casa, una famiglia, un nuovo mondo insieme che nasce con il sorriso e nel ricordo del caro zio Franco che oggi guarda dall’alto e gioisce con noi per questo nuovo amore che sboccia ? #f - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro si costruisce ascoltando i giovani. Per questo Azzurra Libertà è un’occasione straordinaria di confronto: insieme ai ragazzi di @fi_giovani e ai tanti ospiti presenti, oggi ho presentato il mio lavoro sulle riforme e sulla semplificazione normativa, ma sopra - X Vai su X
Quale futuro per i mari della Palestina? Scrive Caffio - Le recenti vicende del blocco navale avanti a Gaza in cui è stata coinvolta la Gaza Sumud Flotilla (Gsf) hanno evidenziato la complessa situazione degli spazi marittimi di riferimento. Segnala formiche.net
La Palestina è viva in Europa - Sempre più israeliani tornano dall'estero con la stessa conclusione scioccante, dalla quale sarà impossibile sfuggire nel prossimo futuro: la Palestina storica, cancellata con la forza nel 1948, è pre ... Da globalist.it