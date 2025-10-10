Le recenti vicende del blocco navale avanti a Gaza in cui è stata coinvolta la Gaza Sumud Flotilla (Gsf) hanno evidenziato la complessa situazione degli spazi marittimi di riferimento. Si è parlato di acque territoriali di 12 mg. come limite che la Gsf avrebbe potuto superare esercitando il passaggio inoffensivo. E così si è rimarcato che in alto mare la libertà di navigazione non avrebbe potuto essere ristretta. Se questo è vero, bisogna considerare che un altro regime si sovrappone a quello del Diritto del mare. Il Diritto dei conflitti armati sul mare prevede infatti la possibilità per un belligerante (nella specie Israele) di istituire un blocco navale avanti alle coste dell’avversario (nella specie, Palestina ed Hamas) che i mercantili di qualsiasi bandiera devono rispettare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quale futuro per i mari della Palestina? Scrive Caffio