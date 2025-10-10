La ristorazione è nel destino di Francesco Panella. L’imprenditore, classe 1971, è infatti figlio di una storica famiglia di ristoratori romani. Il ristorante dei Panella, “L’antica pesa”, risale addirittura al 1922. Si trova nel cuore di Trastevere ed è una vera istituzione a Roma. Agli inizi era il ristoro dei garibaldini veterani e ospitava le riunioni del Circolo degli Smaniosi, ovvero i membri della “Società dei magnaccioni” resa celebre da Gabriella Ferri e Luisa De Santis con la famosa canzone popolare. Con l’arrivo della guerra la famiglia Panella ha dovuto stringere la cinghia ma negli anni Cinquanta il ristorante diventa una tappa obbligata per tutti gli artisti che vogliono immergersi nella vera romanità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Qual è il ristorante (famoso) di Francesco Panella a Roma? Gestito con il fratello e chef Simone