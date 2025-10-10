Qual è il destino geopolitico di Israele?

Quando Benjamin Netanyahu annunciò l’invasione terrestre di Gaza alla fine dell’ottobre 2023 parlò di una «seconda guerra di indipendenza» per Israele. Quasi due anni dopo, accettando alla Casa bianca il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volto ad affidare la Striscia a un comitato straniero in cambio della fine dello spargimento di sangue, ammise: «Abbiamo fatto molto (.) ma non abbiamo ancora finito». Già perché lo spiraglio di tregua aperto dall’iniziativa Usa accolta da Hamas non assicura la pace, anzi. D’altronde, osservò lo storico israeliano Tom Segev, come il fondatore dello Stato ebraico Ben-Gurion e altri storici leader del Paese, l’attuale premier «non crede che il conflitto possa essere risolto», al massimo gestito. 🔗 Leggi su Tpi.it

