Qatargate | Panzeri è indagato a Milano per calunnia Le accuse false a Kaili e Giorgi

Milano – È stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di calunnia l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, che fu arrestato nell'inchiesta belga sul Qatargate. L'indagine milanese a carico dell'ex sindacalista ed ex esponente del Pd e di Articolo 1 nasce a seguito della querela presentata, attraverso l'avvocato Domenico Aiello, dall'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e dal marito Francesco Giorgi, anche loro arrestati nel 2022 nell'indagine dei pm di Bruxelles. Sia Giorgi che Kaili, ascoltati come testimoni dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunto Eugenio Fusco una settimana fa, hanno confermato, come riportato nella denuncia, che Panzeri, che ha confessato e patteggiato nell'indagine belga, li avrebbe tirati in ballo nel presunto giro di corruzione che lo vedeva coinvolto, pur sapendo che entrambi non avevano nulla a che fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

