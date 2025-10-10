Qatargate | ex europarlamentare Panzeri indagato per calunnia a Milano

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Antonio Panzeri, l'ex europarlamentare tra i protagonisti dell'inchiesta ribattezzata 'Qatargate', è indagato dalla Procura di Milano per calunnia. Il fascicolo, affidato al procuratore aggiunto Eugenio Fusco, nasce dalla denuncia presentata dall'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili e dal marito Francesco Giorgi, ex assistente parlamentare, entrambi assistiti dall'avvocato Domenico Aiello e ascoltati in procura lo scorso 3 ottobre. Nell'indagine belga Panzeri avrebbe tirato in ballo Kaili e Giorgi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Qatargate: ex europarlamentare Panzeri indagato per calunnia a Milano

