Putin lancia l’allarme | Altri Paesi verso test nucleari La Russia risponderà

Thesocialpost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo Vladimir Putin, chiudendo la sua visita in Tagikistan con un incontro con la stampa, ha lanciato un messaggio di notevole importanza e preoccupazione internazionale, annunciando l’imminente disponibilità di nuovi sistemi d’arma per la Russia e paventando una crescente corsa agli armamenti a livello globale. Le sue dichiarazioni, pur non menzionando esplicitamente il conflitto in Ucraina, si inseriscono in un contesto geopolitico estremamente teso e riflettono una chiara intenzione di Mosca di rafforzare la propria deterrenza strategica e la sua posizione di potenza militare mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

putin lancia l8217allarme altri paesi verso test nucleari la russia risponder224

© Thesocialpost.it - Putin lancia l’allarme: “Altri Paesi verso test nucleari. La Russia risponderà”

In questa notizia si parla di: putin - lancia

Putin lancia "Tempesta di luglio": il piano della Russia con oltre 150 navi da guerra

Trump lancia un ultimatum a Putin: "Ha 10-12 giorni per fermare la guerra in Ucraina"

Trump lancia un nuovo ultimatum a Putin: “12 giorni per la tregua in Ucraina. Non mi interessa più parlarci”

putin lancia l8217allarme paesiIncubo droni, l’Onu teme l’escalation in Europa: “Tutti i Paesi a rischio”. E Putin avverte gli Usa sui missili Tomahawk all’Ucraina - Sorvoli di velivoli non identificati in Belgio e Germania, bloccato per ore l’aeroporto di Monaco. Si legge su msn.com

Droni russi in Polonia, dalla Moldavia alla Finlandia: gli altri Paesi nel mirino di Putin, la minaccia russa e il rischio esclation - Nei confronti del Paese scandinavo, nei giorni scorsi sono arrivati attacchi diretti da Dmitry Medvedev, ex ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Lancia L8217allarme Paesi