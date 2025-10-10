Il presidente russo Vladimir Putin, chiudendo la sua visita in Tagikistan con un incontro con la stampa, ha lanciato un messaggio di notevole importanza e preoccupazione internazionale, annunciando l’imminente disponibilità di nuovi sistemi d’arma per la Russia e paventando una crescente corsa agli armamenti a livello globale. Le sue dichiarazioni, pur non menzionando esplicitamente il conflitto in Ucraina, si inseriscono in un contesto geopolitico estremamente teso e riflettono una chiara intenzione di Mosca di rafforzare la propria deterrenza strategica e la sua posizione di potenza militare mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Putin lancia l’allarme: “Altri Paesi verso test nucleari. La Russia risponderà”