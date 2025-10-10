Putin lancia l’allarme | Altri Paesi verso test nucleari La Russia risponderà
Il presidente russo Vladimir Putin, chiudendo la sua visita in Tagikistan con un incontro con la stampa, ha lanciato un messaggio di notevole importanza e preoccupazione internazionale, annunciando l’imminente disponibilità di nuovi sistemi d’arma per la Russia e paventando una crescente corsa agli armamenti a livello globale. Le sue dichiarazioni, pur non menzionando esplicitamente il conflitto in Ucraina, si inseriscono in un contesto geopolitico estremamente teso e riflettono una chiara intenzione di Mosca di rafforzare la propria deterrenza strategica e la sua posizione di potenza militare mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
