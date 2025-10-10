Putin | La Russia presto avrà nuove armi E snobba lallarme Tomahawk’

(Adnkronos) – "Altri paesi si stanno preparando a test nucleari. La Russia avrà presto nuove armi". E' il messaggio che Vladimir Putin invia dal Tagikistan. Il presidente della Russia chiude la sua visita rispondendo alle domande della stampa. "Credo che saremo presto in grado di annunciare nuove armi. Questi sistemi sono attualmente in fase di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com