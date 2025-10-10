Putin | La Russia presto avrà nuove armi E snobba lallarme Tomahawk’

(Adnkronos) – "Altri paesi si stanno preparando a test nucleari. La Russia avrà presto nuove armi". E' il messaggio che Vladimir Putin invia dal Tagikistan. Il presidente della Russia chiude la sua visita rispondendo alle domande della stampa. "Credo che saremo presto in grado di annunciare nuove armi. Questi sistemi sono attualmente in fase di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

putin russia presto avr224Putin: "La Russia presto avrà nuove armi". E snobba l''allarme Tomahawk' - Il presidente della Russia chiude la sua visita risponden ... Lo riporta adnkronos.com

Russia: Putin, 'presto armi di deterrenza nucleare di livello molto alto' - La Russia potrebbe presto annunciare l'acquisizione di nuove armi, "i test stanno procedendo con successo". Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

