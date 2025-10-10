Putin | La Russia presto avrà nuove armi E snobba lallarme Tomahawk’
(Adnkronos) – "Altri paesi si stanno preparando a test nucleari. La Russia avrà presto nuove armi". E' il messaggio che Vladimir Putin invia dal Tagikistan. Il presidente della Russia chiude la sua visita rispondendo alle domande della stampa. "Credo che saremo presto in grado di annunciare nuove armi. Questi sistemi sono attualmente in fase di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: putin - russia
Tajani e il summit Usa-Russia di Ferragosto: “Putin faccia una scelta, apra al dialogo”
Vertice Usa-Russia ad Anchorage, Trump a Putin: Ci rivedremo presto e Putin in inglese: A Mosca – Il video
Vertice Usa-Russia ad Anchorage, Trump a Putin: Ci rivedremo presto e Putin in inglese: A Mosca
#Tg2000, 19 febbraio 2025 - ore 14.55 #PapaFrancesco #Gemelli #Zelensky #Trump #Russia #Putin #Ucraina #Hacker #Mattarella #CampiFlegrei #Terremoto #Napoli #DeLaurentiis #ChampionsLeague #19febbraio #Tv2000 - facebook.com Vai su Facebook
Guerra #Ucraina, #Putin: Operazione giusta. Russia: Missili a Kiev seria escalation - X Vai su X
Putin: "La Russia presto avrà nuove armi". E snobba l''allarme Tomahawk' - Il presidente della Russia chiude la sua visita risponden ... Lo riporta adnkronos.com
Russia: Putin, 'presto armi di deterrenza nucleare di livello molto alto' - La Russia potrebbe presto annunciare l'acquisizione di nuove armi, "i test stanno procedendo con successo". Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it