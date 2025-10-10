Putin | La Russia presto avrà nuove armi E snobba lallarme Tomahawk’
(Adnkronos) – “Se altri paesi effettueranno test nucleari, la Russia farà altrettanto” L'articolo proviene da Daily Show Magazine. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
In questa notizia si parla di: putin - russia
Tajani e il summit Usa-Russia di Ferragosto: “Putin faccia una scelta, apra al dialogo”
Vertice Usa-Russia ad Anchorage, Trump a Putin: Ci rivedremo presto e Putin in inglese: A Mosca – Il video
Vertice Usa-Russia ad Anchorage, Trump a Putin: Ci rivedremo presto e Putin in inglese: A Mosca
Putin, il messaggio: "Altri paesi preparano test nucleari". La risposta della Russia è pronta - X Vai su X
Corriere della Sera. . Nella Russia di Vladimir Putin l’immortalità è un tema, ma soprattutto è un affare di famiglia. Che il capo del Cremlino sia ossessionato dalla vita eterna, lo abbiamo capito in diretta mondiale lo scorso 3 settembre a Pechino, quando un mi Vai su Facebook
Putin: "La Russia presto avrà nuove armi". E snobba l''allarme Tomahawk' - Il presidente della Russia chiude la sua visita risponden ... Si legge su msn.com
Russia: Putin, 'presto armi di deterrenza nucleare di livello molto alto' - La Russia potrebbe presto annunciare l'acquisizione di nuove armi, "i test stanno procedendo con successo". Scrive iltempo.it