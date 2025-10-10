Putin e l’ossessione per l’immortalità | i milioni ai progetti di ricerca guidati dalla figlia

Nella Russia di Vladimir Putin la ricerca sull’ immortalità è un settore strategico — e sempre più di famiglia. A riaccendere i riflettori sul tema è stato lo stesso presidente, lo scorso 3 settembre a Pechino, durante un incontro con Xi Jinping. Un microfono rimasto acceso ha catturato la conversazione tra i due leader quasi coetanei: «Una volta la gente raramente viveva oltre i 70 anni, ora a quell’età si è ancora bambini», ha osservato il presidente cinese. «Gli organi umani possono essere trapiantati in permanenza — ha replicato Putin — al punto che le persone possono ringiovanire e perfino diventare immortali». 🔗 Leggi su Open.online

