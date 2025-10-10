Putin | Con gli Usa c' è un' intesa su come risolvere la guerra in Ucraina | Trump sta facendo molto per la pace

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un massiccio attacco russo, a Kiev e in altre nove regioni ucraine si sono registrate interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Con gli Usa c'è un'intesa su come risolvere la guerra in Ucraina | Trump sta facendo molto per la pace"

Trump: “Nessun accordo sull’Ucraina ma ci sono progressi”. Putin: “Tra noi c'è intesa, partiamo di qui ma l'Ue non ci ostacoli”. E lo invita a Mosca

Washington e Mosca verso un’intesa: Trump e Putin a un passo dall’incontro

Trump: “In Alaska verrà solo Putin. Ci sarà scambio di territori, l’intesa non dipende da me”

Putin auspica futuri accordi con Usa su armi strategiche - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i prossimi contatti tra Usa e Russia, dopo il vertice di domani, potranno essere dedicati a nuovi accordi sul controllo delle armi strategiche nucleari, ... Riporta ansa.it

Ufficiali Usa alle esercitazioni di Putin: cosa c'&#232; dietro la missione in Bielorussia - Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, ufficiali militari statunitensi avrebbero assistito alle esercitazioni di guerra ... Come scrive ilgiornale.it

