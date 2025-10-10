Putin | Con gli Usa c' è un' intesa su come risolvere la guerra in Ucraina | Trump sta facendo molto per la pace
A causa di un massiccio attacco russo, a Kiev e in altre nove regioni ucraine si sono registrate interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump: “Nessun accordo sull’Ucraina ma ci sono progressi”. Putin: “Tra noi c'è intesa, partiamo di qui ma l'Ue non ci ostacoli”. E lo invita a Mosca
Washington e Mosca verso un’intesa: Trump e Putin a un passo dall’incontro
Trump: “In Alaska verrà solo Putin. Ci sarà scambio di territori, l’intesa non dipende da me”
Putin auspica futuri accordi con Usa su armi strategiche - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i prossimi contatti tra Usa e Russia, dopo il vertice di domani, potranno essere dedicati a nuovi accordi sul controllo delle armi strategiche nucleari, ... Riporta ansa.it
Ufficiali Usa alle esercitazioni di Putin: cosa c'è dietro la missione in Bielorussia - Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, ufficiali militari statunitensi avrebbero assistito alle esercitazioni di guerra ... Come scrive ilgiornale.it