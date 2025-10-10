Pusher preso nel Napoletano a casa libro mastro dello spaccio

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Annotava su una sorta di brogliaccio la sua attività di spaccio, il pusher 21enne arrestato dai carabinieri a Villaricca, in provincia di Napoli, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane, il 21enne V. I., già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in strada e controllato: durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di due telefoni cellulari. I controlli estesi all’abitazione hanno consentito di trovare e sequestrare altre dosi di droga, tra hashish e marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente e appunti verosimilmente riferiti all’attività d spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

pusher preso nel napoletano a casa libro mastro dello spaccio

© Anteprima24.it - Pusher preso nel Napoletano, a casa libro mastro dello spaccio

In questa notizia si parla di: pusher - preso

Controlli al Pilastro, pusher preso con coca e fumo

Abbiategrasso, lotta allo spaccio: preso pusher e ritirata la patente a un cliente

Pusher in fuga nel bosco: preso con coca, hashish e contanti

pusher preso napoletano casaPusher preso nel Napoletano, a casa libro mastro dello spaccio - Annotava su una sorta di brogliaccio la sua attività di spaccio, il pusher 21enne arrestato dai carabinieri a Villaricca, in provincia di Napoli, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Lo riporta ansa.it

pusher preso napoletano casaNapoli, piazza Dante: scoperto con 2 chili di droga in una casa: arrestato pusher 31enne - La Polizia ha arrestato ieri un 31enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: gli agenti del Commissariato Dante hanno notato l'uomo e sottoposto a controllo, in ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pusher Preso Napoletano Casa