pusher preso nel napoletano a casa libro mastro dello spaccio

Tempo di lettura: < 1 minuto Annotava su una sorta di brogliaccio la sua attività di spaccio, il pusher 21enne arrestato dai carabinieri a Villaricca, in provincia di Napoli, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane, il 21enne V. I., già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in strada e controllato: durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di due telefoni cellulari. I controlli estesi all’abitazione hanno consentito di trovare e sequestrare altre dosi di droga, tra hashish e marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente e appunti verosimilmente riferiti all’attività d spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli, piazza Dante: scoperto con 2 chili di droga in una casa: arrestato pusher 31enne - La Polizia ha arrestato ieri un 31enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: gli agenti del Commissariato Dante hanno notato l'uomo e sottoposto a controllo, in ... msn.com scrive